Coronavirus, lidi ravennati deserti nel video girato dalla Polizia locale

Per contrastare la diffusione del Coronavirus è indispensabile che ciascuno di noi faccia la propria parte e, come cittadini, dobbiamo in primo luogo stare a casa. E i ravennati sembrano aver capito il messaggio: nei giorni scorsi, infatti, una pattuglia della Polizia locale di Ravenna ha girato un video nei lidi di Punta Marina e Marina di Ravenna, che risultavano "deserti". La Polizia locale ringrazia la cittadinanza per il senso di responsabilità dimostrato.

