Strade ghiacciate: si attiva il piano ghiaccio/neve - VIDEO

I ravennati si sono svegliati con la città imbiancata. La neve, in città, è alta circa cinque centimetri e le scuole di ogni ordine e grado, come da ordinanza emessa lunedì sera, sono rimasta chiuse. Nella notte tra lunedì e martedì la neve è scesa sia nell'entroterra che sulla costa. "Raccomando di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica stradale nonché di accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni del proprio veicolo", raccomanda il sindaco Michele de Pascale. Dal 1 novembre è attivo il cosiddetto 'piano ghiaccio/neve': l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti, anche in capo ai cittadini, previsti dal Comune in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio. Tra le altre cose il piano prevede che in presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose entrino in funzione 130 mezzi, di cui 50 lame, 15 pale, 4 autocarri, 20 bobcat e 41 spandisale.