Ecco le drammatiche immagini del tentato omicidio di venerdì 31 maggio a Ravenna in cui la 44enne moldava Elena Cazacu ha tentato di uccidere il comandante di vascello Diego Tomat con diverse coltellate durante le prove per le celebrazioni della Festa della Repubblica in piazza del Popolo a Ravenna. La donna aveva annunciato tutto su Facebook (LEGGI QUI L'ARTICOLO)