Sgarbi elogia la resilienza di Milano Marittima: "Altrove ci si lamenterebbe, in Romagna si combatte" - VIDEO

Dopo Massimo Gramellini, anche Vittorio Sgarbi ha dedicato un pensiero a Milano Marittima e al coraggio dei suoi abitanti, che dopo la tromba d'aria del 10 luglio nel giro di poche ore sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. "Da bambino ho passato le vacanze a Milano Marittima, piena di alberi meravigliosi, e l'idea che siano stati abbattuti come birilli mi ha dato malinconia e anche il segno di un'ingratitudine del cielo - commenta il critico d'arte in un video postato sul proprio profilo Facebook - Dio è negli uomini, per questo credo che dopo quello che è accaduto sia inutile pensare al destino, ma sia utile invece pensare alla forza che è dentro di noi. Mi piace pensare che in un luogo in cui sono stato più di 50 anni fa ci sono persone così attive, così forti e così capaci che in pochi giorni hanno fatto dimenticare la tempesta. Altrove si piangerebbe su se stessi, ci si lamenterebbe di un destino ingrato, ci si chiederebbe perchè Dio si è distratto. In Romagna si riparte, si combatte, si vince: quegli alberi rinascono nella nostra memoria, sono vivi dentro di noi e Milano Marittima è quella che è sempre stata, grazie ai romagnoli che combattono con la forza e l'anima: è la prova che Dio c'è".