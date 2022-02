230 gatti sterilizzati in un anno: continua la lotta al randagismo dell'Enpa di Brisighella

Anche nel corso del 2021 l’attività della delegazione Enpa di Brisighella, nella gestione di alcune colonie feline, ha dato ottimi risultati. I volontari si sono infatti prodigati per effettuare le catture dei gatti che vivono in libertà, farli sterilizzare, tenerli in degenza ed infine reinserirli sul territorio di provenienza. Sono stati inoltre soccorsi e curati dei felini in difficoltà.

Davevro importanti i dati relativi all’attività svolta dall'Enpa di Brisighella nel corso dello scorso anno. Sono stati 230 infatti i gatti sterilizzati, 80 i gatti accuditi sul territorio e 10 i gatti curati. Oltre a questo i volontari dell'ente hanno provveduto anche a fornire il cibo a centinaia di gatti.

L'ente lancia quindi un appello: "L’impegno ed i sacrifici dei pochissimi volontari sono stati rilevanti ed è per questo che rivolgiamo un appello a quanti sono sensibili al problema del randagismo affinchè prendano contatto con la Delegazione Enpa di Brisighella al fine di farci pervenire la loro collaborazione". Chi invece vuole fare un’offerta può inviarla tramite IBAN (IT 85 V 06270 13101 CC 0840262000), specificando nella causale pro Delegazione di Brisighella.