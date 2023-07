All'infermeria felina la 'Serata delle coccole' con i gattini

Venerdì 14 luglio dalle ore 20 è prevista la serata delle coccole presso l'infermeria felina di Bizzuno. "Una serata - spiega Marianna Gianstefani, volontaria Enpa - pensata per tutte quelle persone che lavorano e che faticano con gli orari di lavoro a trovare il tempo per venire a trovarci, ma soprattutto una serata dove sarà possibile conoscere tanti trovatelli in cerca di casa, regalare e ricevere coccole dai vari protagonisti come Ray, Cocco, Pepita, Cenerina, Garibaldi, Pandoro, ecc".

Anche quest'anno, riferisce Marianna, il numero dei gatti transitati in Infermeria Felina è altissimo, complice probabilmente anche l'alluvione del maggio scorso. Sono 545 gli ingressi al 30 giugno (con ben 15 gatti incidentati da inizio anno). Di questi ultimi, nella maggior parte dei casi non esiste il proprietario: "Si tratta di gatti liberi sul territorio per i quali tutte le spese sono a nostro carico. Il mese di giugno è stato critico, registrando ingressi quotidiani di cuccioli denutriti con problemi respiratori e problematiche agli occhi che necessitano di aerosolterapia e differenti tipi di colliri da somministrare più volte al giorno. Tutti questi trattamenti, oltre ad essere impegnativi in termini di tempistiche e costi delle cure, ritardano anche le vaccinazioni e, di conseguenza, l'adozione degli stessi gattini. Di pari passo sono cresciute le segnalazioni di cittadini che ci contattano per ritrovamenti di cucciolate bisognose di cure, denutrite e piene di parassiti per le quali è necessario l'intervento di noi volontari".

"Tutte queste situazioni sono imputabili a persone che non hanno sterilizzato i loro gatti e si ritrovano ad alimentare il randagismo incuranti delle conseguenze - conclude la volontaria - Durante la serata di venerdì avremo come special guest lo staff di Erboristeria Clorofilla, attività lughese fortemente colpita dall'alluvione, che metterà in vendita 'secret box' con prodotti di largo uso per tutta la famiglia. In ogni box ci sarà una sorpresa a tema felino e parte del ricavato verrà donato per sostenere le spese dell'infermeria felina. Vi aspettiamo numerosi!".