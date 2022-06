Un appello per Tyson: "Si è ritrovato senza casa. Ha bisogno dell'amore di una famiglia"

L'associazione ravennate Clama lancia un "appello del cuore" per Tyson. Come spiega l'associazione, Tyson è un cane che "non rischia la morte in una crudele perrera, né langue affamato in un canile lager; nonostante questo, la sua non è la vita che si possa augurare ad un cane, ed in particolare ad una cane come lui, tanto desideroso di contatto umano".

Arrivato a ben 12 anni (classe 2009), questo appello è l’ultima occasione per ispirare una persona per bene, una persona che accolga un “nonnino” a 4 zampe per regalargli qualche anno di vita degna di questo nome. Un “cane cozza”, il tenero Tyson; pure se ha trovato uno stallo presso una buona pensione, è impossibile, con tanti cani, assicurargli le attenzioni in famiglia a cui lui era abituato.

"Per una serie di vicissitudini e di sfortune, Tyson si è ritrovato senza una casa, senza gli affetti a cui era abituato. Non riesce a farsene una ragione, non riesce a rassegnarsi ad una vita in un box", racconta l'associazione animalista. Alla sua età, Tyson ha qualche acciacco che viene tenuto sotto controllo; forse "necessita di qualche revisione in più, ma il motore funziona ancora alla grande - assicurano dall'associazione - Questo bellissimo mix dalmata è davvero molto dolce; ama passeggiare, giretti tranquilli, non la maratona di New York, che quella se la guarda volentieri in TV, sdraiato sul divano. Neanche a dirlo, ama le coccole, adora dormire accucciato ai piedi del letto, ha bisogno di un posticino sicuro e di una vita tranquilla".

Oltre ad assicurarsi l'amore di Tyson, chi lo adotterà potrà godere dei benefici previsti nel progetto “Adotta un nonno” dell’associazione Clama. Per ulteriori informazioni, e soprattutto per conoscerlo e lasciarsi travolgere dalla sua dolcezza, basta inviare un messaggio al 349 6123736.