Boom di guarigioni al Cestha: cittadini invitati a partecipare alla liberazione delle tartarughe in mare

Il mese di agosto è il periodo nel quale si fermano le imbarcazioni da pesca a strascico e volante ed è il periodo migliore nel quale rilasciare le tartarughe marine guarite dal centro recupero Cestha. Quest'anno saranno oltre 20 i rilasci delle prossime settimane, alcuni dei quali aperti al pubblico, che potrà assistere alla conclusione dell'iter di cura di questi animali attraverso la sua restituzione alla vita selvatica.

Saratoga, Albicocca, Pippi e Baby Shark sono solo alcuni dei nomi delle pazienti guarite, arrivate al centro per patologie differenti, ferite da elica, cattura accidentale o per una una sindrome debilitativa che lo scorso agosto ha spiaggiato circa 15 esemplari lungo la sola costa ravennate. Sono proprio queste piccole tartarughe, dopo un anno di cura, alcune delle protagoniste degli eventi di liberazione col pubblico. Per partecipare è sufficiente visitare i canali social del centro Cestha (Facebook e Instagram) o telefonare al 3518544072.