Buchi nella rete e punti pericolosi nell'area di sgambamento per cani: la denuncia dell'Enpa

"L’area verde destinata allo sgambamento dei cani, situata a Ravenna in Via Vicoli, presenta non poche criticità per la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe". Lo comunica la sezione ravennate dell'Enpa che ha presentato all’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Ravenna i problemi che potrebbero compromettere la sicurezza dei cani lasciati liberi all’interno dell’area.

"I buchi presenti nel reticolato hanno permesso ad alcuni animali di poter fuggire dal parco con seri pericoli per la loro incolumità. Uno di questi è stato ritrovato dopo più d’un giorno - spiegano i responsabili della sezione provinciale dell'Ente - L’aver posizionato un raccoglitore di rifiuti ben saldamente ad un palo, scostato dalla rete di appena una trentina di centimetri, ha fatto sì che un cane, trovandosi a passare in quel ristretto varco, si sia lacerato una zampa, dato che le viti che fissano il bidone al palo sono sporgenti ed affilate. Speriamo che la questione da noi sollevata, su indicazione di alcuni detentori di cani, sia risolta dall’ufficio competente in tempi brevi".