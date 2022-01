Dopo lo sfratto, il caprone Tino ha raggiunto la sua nuova casa: "Si sta ambientando molto bene"

Domenica è iniziato il viaggio di Tino verso la sua nuova casa. Il caprone maschio di circa 8 anni non poteva più stare nel terreno dove ha vissuto in questi anni: infatti il terreno aveva ricevuto lo sfratto e, inoltre, il suo vecchio padrone era stato ricoverato per problemi di salute. Tramite l'Enpa di Ravenna era quindi partita una gara di solidarietà per raccogliere i soldi necessari a trasportare Tino nella sua nuova casa.

Così, a inizio 2022, a bordo di un furgone appositamente attrezzato ed accompagnato da tutti i documenti previsti dalla burocrazia italiana, Tino si è lasciato caricare. Assieme al caprone, oltre all’autista, c’erano le volontarie Enpa Michela ed Asia. Dall’interno della cabina, tramite una telecamera, si poteva vedere Tino, allo scopo di poterlo costantemente tenere sotto controllo. Partito da San Bartolo, il furgone è arrivato a Bardi (PR) dopo aver percorso circa 250 chilometri.

Ad attenderlo all’arrivo c’erano i titolari della Vegan Country House Brugnola 1932, Gilberto e Manuela, nonché il piccolo Enea. Una volta a destinazione, Tino è sceso dal furgone con non poche perplessità, avendo notato il diverso ambiente circostante. Comunque si è avviato docilmente all’interno della stalla dove resterà per i primi giorni, allo scopo di consentirgli meglio l’ambientamento. "I suoi nuovi amici, due asine e una capretta, lo osservavano con grande curiosità dall’esterno della stalla - fanno sapere i responsabili dell'Enpa - Tino ha superato benissimo il primo impatto dato che ha iniziato tempestivamente a mangiare il fieno. Il luogo è molto bello ed il pascolo, dove sono lasciati liberi gli animali è alquanto ampio. Oltre ai suddetti animali, nella struttura sono presenti dei conigli, delle galline, cani e gatti".

Nel pomeriggio, dopo aver salutato Tino, Michela, Asia e l’autista Jonathan, sono ripatiti per Ravenna. Si è quindi felicemente conclusa una storia che ha particolarmente coinvolto molti ravennati. "Nei giorni successivi all’arrivo abbiamo avuto notizie su Tino - conclude l'Enpa - ovvero che si sta ambientando molto bene e che sta facendo conoscenza con la capretta Pepe".