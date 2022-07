Come proteggere gli animali domestici dal caldo

Eccessivo calore e umidità non sono fastidiosi solo per noi esseri umani, ma mettono a rischio anche la salute degli animali. Anche gli animali domestici possono essere soggetti a colpi di calore e colpi di sole causati da alte temperature e da un’eccessiva esposizione ai raggi solari, che provocano un aumento della temperatura corporea e, nei casi più gravi, anche danni alla pelle.

I sintomi possono andare dal respiro affannoso alle mucose secche, dalla debolezza ad un'abbondante salivazione. I più gravi sono vomito, diarrea, barcollamento, tremori, finanche lo svenimento. Nei casi limite, il colpo di calore o il colpo di sole possono addirittura portare al coma e alla morte.

Gli animali domestici sudano solo in alcuni punti del corpo, come i polpastrelli delle zampe. Per questo motivo, i cani, per esempio ansimano quando fa caldo, perché questo favorisce l’abbassamento della temperatura corporea, mentre i gatti si leccano il pelo più spesso perché aiuta a mantenerlo più fresco.

Consigli pratici per proteggere gli animali dal caldo

Innanzitutto non bisogna lasciare nessun animale dentro l’automobile, perché anche se c’è ombra o ci sono i finestrini abbassati, i punti colpiti dal sole cambiano e la temperatura dell’abitacolo potrebbe velocemente alzarsi e diventare molto pericolosa. In caso se ne veda uno, tantopiù con i finestrini non abbassati, bisogna chiamare immediatamente il 112. Ottimi i luoghi ombreggiati e arieggiati, che aiutano a far scendere la temperatura corporea degli animali. Attenzione a non usare eccessivamente aria condizionata o ventilatore per troppe ore consecutive quando si è al chiuso, perché gli sbalzi di temperatura tra dentro e fuori possono dare fastidio alla salute dell’animale. Lasciare sempre a disposizione una ciotola o bacinella all’ombra riempita con acqua fresca, cosicché possano bere ogni volta che ne sentano il bisogno. L’acqua va cambiata una volta al giorno affinché sia sempre pulita. Se si tratta di cani, meglio evitare le passeggiate durante le ore più calde: l'asfalto potrebbe essere troppo caldo e si corre il rischio di scottature alle zampe. Ottime invece lunghe passeggiate al mattino prima delle 9 e la sera, sempre evitando all'animale sforzi fisici eccessivi quando fa caldo.

Cosa fare in caso di colpo di calore o di colpo di sole

In caso di colpo di calore o di colpo di sole si deve bagnare l’animale domestico con acqua fredda (non ghiacciata) al fine di abbassare la sua temperatura corporea.

Così come gli uomini, anche gli animali possono scottarsi la cute. Per proteggere i nostri amici più delicati esistono in vendita apposite creme solari che in genere si applicano soprattutto intorno al naso e alle orecchie per evitare spiacevoli bruciature causate dal sole.

D’estate ancor più che d'inverno è necessario controllare il pelo degli animali con cadenza regolare, per assicurarsi che zecche e altri infestanti non abbiano trovato casa nel nostro animale domestico. È intelligente agire preventivamente utilizzando un antiparassitario apposito in base alla taglia e al tipo di animale: esistono prodotti e dosi studiati per i cani di taglia media come per i porcellini d’india! Per questi ultimi, per i conigli e per i roditori in generale, bisogna controllare anche che non ci siano uova di mosche, non soltanto sul pelo, ma anche nelle feci. Proprio per questo motivo la lettiera va cambiata una volta a settimana.

Gabbiette

Per quanto concerne acquari e gabbiette in generale, non vanno esposti alla luce diretta del sole: quindi evitare le stanze della casa a est la mattina ma soprattutto a sud durante le ore più calde. Per gli acquari è necessario cambiare spesso l’acqua per mantenerla fresca e pulita, mentre per quanto riguarda le gabbiette serve posizionarle in uno spazio all’ombra con ricircolo dell’aria.