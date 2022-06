Aree sgambamento trascurate, Enpa: "Molto pericoloso per gli animali"

Si sa che questo è un periodo difficile per la cura del verde sia privato che pubblico: maggio e giugno sono i mesi in cui l'erba cresce maggiormente e di continuo, tenerla curata richiede un lavoro lungo e capillare, ma bisogna prestare particolare attenzione alle aree verdi dedicate agli amici a quattro zampe.

“Non pochi cittadini detentori di animali domestici, da tempo hanno segnalato al nostro ufficio - scrive L’Ente Nazionale Protezione Animali - la condizione di abbandono in cui versano le aree verdi con accesso ai cani. Questa situazione riteniamo debba essere rimossa in quanto rende impossibile gli accessi a causa dell’erba straordinariamente alta nonché, là dov’è stata tagliata, a causa della mancata rimozione, la presenza di molti forasacchi (le spighe verdi si infilano nel naso e negli occhi dei cani causandogli non pochi problemi, ndr), i quali sono molto pericolosi per gli animali".

L'Enpa provinciale prosegue: "In una condizione di cotanto abbandono proliferano le zecche, le pulci ed ovviamente non possono mancare i topi. Questo ente non si è potuto esimere dall’inoltrare all’Assessorato competente una nota con la quale sollecita un intervento dell’Ente Pubblico”.