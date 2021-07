12 coniglietti abbandonati nel parco, l'Enpa: "Non abbiamo più spazi per ospitarli. Adottateli"

Non si placa l'emergenza che riguarda l'abbandono di animali. Stavolta tocca a ben 12 coniglietti che sono stati abbandonati nel parco Pertini di Cotignola. "Ma cosa pensate che dei piccoli animaletti abituati all'ambiente casalingo possano sopravvivere in un parco con decine di altri animali?", questo il rimprovero dell'Enpa Lugo agli autori di questo atto.

"Li avete presi nelle vostre case durante il lockdown perché vi sentivate soli e perché avevate bisogno assoluto di condividere la vostra giornata con un esserino che non ha fatto altro che donarvi gioia e amore incondizionato e adesso che arrivano le ferie e la possibilità di uscire li scaraventate là fuori", continuano i volontari dell'Enpa che ora si stanno prendendo cura dei 12 conigli.

Un nuovo abbandono che aumenta quindi il lavoro dei volontari, già indaffarati con numerosi altri animali. "Le associazioni come la nostra sono allo stremo - conclude Enpa Lugo - i volontari non hanno più né spazi, né forza, né mezzi per poterne ospitare ancora! Cerchiamo adozioni!".