Cucciolata di teneri gattini abbandonati e salvati da una volontaria: ora cercano casa

Lunedì mattina l'Enpa di Lugo ha ricevuto la telefonata del referente della colonia felina in via Primo Maggio a Massa Lombarda, che informava della presenza di 8 cuccioli spaesati in cerca di cibo. A riferire il fatto è Daniela, volontaria dell'Infermeria felina che è andata subito in loco per la verifica.

"Purtroppo siamo di fronte all'abbandono di 8 gattini appartenenti a due differenti cucciolate, 6 di loro avranno circa un mese e mezzo e due avranno circa due mesi - spiega la volontaria - Sono stati sistemati nella voliera esterna e rifocillati. Poi verranno sottoposti a visita veterinaria e seguiranno l'iter di trattamenti previsti per i cuccioli. Purtroppo avevamo in programma l'ingresso di altri gattini e questo abbandono grave blocca l'entrata ai fini adottivi di gattini pronti. I 6 gattini sono docili, quindi è probabile che chi ha commesso questo reato li avesse in casa fino a domenica sera: i due più grandi sono sporchi di grasso, ma a parte le pulci non sembrano essere in condizioni precarie. La sola scelta responsabile è la sterilizzazione, un atto di rispetto verso gli animali, verso i volontari e verso la società".

Enpa chiede a tutti i cittadini interessati all'adozione di questi gattini di rivolgersi direttamente in infermeria per dare la loro disponibilità oppure di contattare il 3293163050. "Auspichiamo che tutti gli amministratori pubblici condannino fermamente questo ennesimo grave episodio che ancora una volta fotografa un livello di degrado culturale molto alto nel nostro territorio".