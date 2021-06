In spiaggia con il cane: tutte le aree pet-friendly sulla costa ravennate

Con l'estate cresce la voglia di andare al mare, ma per chi ha un amico a quattrozampe ci sono delle limitazioni. Infatti con l'ordinanza balneare 2021 del Comune di Ravenna viene ribadito il divieto di condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Per fortuna esistono sulla costa ravennate delle spiagge attrezzate, delimitate e riservate per l’accoglienza di animali domestici. Una bella occasione per cittadini e turisti di vivere a pieno l'estate romagnola in compagnia del proprio cane.

Dove sono le spiagge per i cani?

In tutto sono sei le aree del litorale ravennate a spiaggia libera dove è consentito, dall’alba fino al tramonto, l’accesso con i propri amici a quattro zampe. A queste aree si aggiungono tanti stabilimenti balneari attrezzati per ospitare gli animali domestici.

Le spiagge libere

Marina di Ravenna: nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido.

Casalborsetti: nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach.

Marina Romea: nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea.

Lido Adriano: nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi.

Lido di Classe: nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Lido di Savio: nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Stabilimenti balneari pet-friendly

Casalborsetti: Bagno Overbeach – Via Stefano Ortolani, 1

Marina Romea: Bagno Azzurro – Viale Italia, 18; Bagno Aloha Beach – Viale Italia, 117; Bagno Sirenetta – Viale Italia, 101/103; Bagno Graziella – Viale Italia, 44; Bagno Marisa – Viale Italia, 85

Porto Corsini: Bagno Mara – Via Teseo Guerra, 27

Marina di Ravenna: Bagno Duna degli Orsi – Viale delle Nazioni, 450

Punta Marina: Dolce Vita Beach Club – Via della Fontana, 54

Lido Adriano: Bagno Arcobaleno – Viale Francesco Petrarca, 358

Lido di Dante: Bagno del Passatore – Viale Matelda, 2; Bagno Classe – Viale Paolo e Francesca

Lido di Classe: Bagno Katia – Via Emanuele Pessagno, 16; Bagno Cayo Loco – Via Antonio da Noli; Bagno Gustofino Beach By Bagno Vanni – Via Caboto, 28

Lido di Savio: Bagno Paolo – Via Castrocaro, 1; Bagno Levante – Via Giovanni Marradi, 369; Bagno Salsedine 367 – Via Giovanni Marradi, 11; Bagno Banana Beach – Via Verghereto, 348; Bagno Oscar – Via Verghereto, 49; Hotel Apollonia – Via Faenza, 12.