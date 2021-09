Due pizzate di beneficenza per aiutare i gatti randagi

Due serate per mangiare in compagnia e fare una buona azione. L'Enpa Sezione Provinciale di Ravenna organizza infatti due pizzate di beneficenza per i gatti randagi. Il primo appuntamento (con gli ultimi posti disponibili) è per domenica 26 settembre alle 12,30, il secondo è per giovedì 14 ottobre alle 20, semprepresso la Pizzeria Bruschetteria Lago Max, in via Staggi 221 a Ravenna.

Il menù prevede pizza, bibita e caffè a 15 euro. I due eventi saranno organizzati nel pieno rispetto delle norme anti covid. Geen pass necessario per tutti. Prenotazione obbligatoria al numero dell'ufficio 0544 36944 dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 oppure tramite mail all'indirizzo ravenna@enpa.org.

Le prenotazioni si chiuderanno quando sarà raggiunto il numero massimo di 50 persone.