Il gattino si è perso: "Ho bisogno del vostro aiuto per ritrovare il mio dolce Nega"

"Ho bisogno del vostro aiuto per ritrovare il mio dolce Nega". Michela, una nostra lettrice ci ha contattato per ritrovare il suo gatto di 1 anno, con microchip, che manca da casa dal 19 maggio. "Sono sulla crisi di un esaurimento nervoso, non dormo da quando lui non è più con me. Mi manca tanto", spiega la proprietaria che offre 500 euro di ricompensa a chi le potrà fornire notizie sul suo gatto. Nega ha un carattere molto pauroso e diffidente, si è allontanato dalla sua abitazione in via Fiume e non è più tornato. A casa lo stanno aspettando anche la sua fedele compagna Mia e suo figlio Baghera, di appena 2 mesi e mezzo. Chi lo vede, è pregato di contattare il 348 7847490.