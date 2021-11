L'assurdo caso: la padrona va in carcere e i due pitbull vengono abbandonati in cortile

E' una situazione paradossale quella in cui si trovano due cani di Cervia. Si tratta di due pitbull, rispettivamente di due e quattro anni, che, a seguito di una operazione di polizia avvenuta qualche tempo fa sono rimasti abbandonati a sè stessi.

A raccontare la strana vicenda è la sezione ravennate dell'Enpa. In pratica, le forze dell'ordine avevano tratto in arresto una donna residente del Ravennate, ma nessuno si è accorto che nel cortile della casa di Cervia, c'erano i due cani della signora. I due pitbull sarebbero rimasti quindi abbandonati al loro destino se i vicini di casa, mossi a compassione, non si fossero prodigati per portare agli animali cibo e acqua.

"Dopo alcuni giorni è intervenuto il Servizio Veterinario dell’AUSL per trovare una collocazione ai due cani - spiega l'Enpa - dato che nel probabile trambusto dell’arresto della donna nessuno si è preoccupato di porre sotto sequestro i due animali nè del conseguente trasferimento in una idonea struttura".

"Con ogni probabilità ai due cani si spalancheranno le porte del canile civico - prosegue l'Enpa - e lì vi resteranno chissà mai per quanto tempo dato che la proprietaria non vuole fare la rinuncia di proprietà dei cani e perché la detenzione in carcere della stessa potrebbe non essere di breve durata. La conclusione è che sia gli animali che la donna se ne dovranno restare in carcere, con la differenza che lei è agli arresti per fatti coscientemente commessi, mentre i due cani vi staranno da innocenti".