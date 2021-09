Mancate sterilizzazioni al canile, Enpa: "Dopo ben otto mesi si sblocca la situazione"

Dopo lunghi mesi di attesa si sblocca il problema delle mancate sterilizzazioni dei cani presenti nel canile comunale di Ravenna. La sezione provinciale di Ravenna dell'Enpa, infatti, rende nota la comunicazione della Regione che afferma la ripartenza delle sterilizzazioni nella struttura di via Romea Nord. Una situazione che, spiegano dall'Enpa, "si stava già trascinando dall’inizio del 2021 sino a divenire incomprensibile ed intollerabile".

L'Ente Nazionale Protezione Animali, già da giugno aveva sollecitato prima il Servizio Veterinario dell’Ausl Romagna che aveva risposto a proposito delle mancate sterilizzazioni: “Stiamo provvedendo al rinnovo dell’attrezzatura. I tempi tecnici per l’acquisto sono piuttosto lunghi”. Lunedì è giunta poi la risposta positiva della Regione che fa sapere che le sterilizzazioni potranno ripartire a breve. "In virtù delle nostre pressioni presso gli enti pubblici - sottolinea l'Enpa ravennate - dopo ben otto mesi, si è potuta sbloccare una situazione che non si era mai verificata, da molti anni, nella nostra realtà e che ci auguriamo non abbia più a ripetersi".

Gli esperti di Enpa fanno sapere cosa comporti la mancata sterilizzazione dei cani nel canile civico: "Una violazione della Legge Regionale che impone alle Aziende USL ed ai Comuni di combattere la piaga del randagismo dei cani privi di un padrone; all’interno del canile le femmine in estro sono fonte di problematiche gestionali; il cittadino che decide di adottare un ospite del canile deve ingiustamente sobbarcarsi gli oneri finanziari della sterilizzazione; infine se l’adottante non provvede a sterilizzare l’animale, contribuirà a creare nuove cucciolate, contravvenendo allo spirito della normativa contro il randagismo".