Al mare con 'Fido': dove si può andare in spiaggia con il cane sulla costa ravennate

Che estate sarebbe senza i nostri cari quattrozampe. Per chi ha un cane e ama trascorrere le giornate estive al mare, infatti, è importante avere a disposizione adeguati servizi per portare in spiaggia il proprio animale domestico. Anche per la stagione 2022 il Comune di Ravenna ha ribadito il divieto di condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, a eccezione delle spiagge attrezzate, delimitate e riservate per l’accoglienza di animali domestici. Una bella occasione per cittadini e turisti di vivere a pieno l'estate romagnola in compagnia del proprio cane.

Dove sono le spiagge per i cani?

In tutto sono sei le aree del litorale ravennate a spiaggia libera dove è consentito, dall’alba fino al tramonto, l’accesso con i propri amici a quattro zampe. A queste aree si aggiungono tanti stabilimenti balneari attrezzati per ospitare gli animali domestici.

Le spiagge libere

Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido;

Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach;

Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea;

Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi;

Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio;

Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Gli stabilimenti balneari

Oltre alle predette aree libere, diversi stabilimenti balneari hanno delimitato e attrezzato, all’interno dei propri impianti, aree destinate alla permanenza dei cani.