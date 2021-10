Petizione per ripristinare i vialetti e realizzare un'area di sgambamento di un'area verde

E' in fase di raccolta firme la petizione al sindaco di Ravenna, relativamente ad un’area posta tra le vie Suzzi e Palladio (le strade che collegano direttamente viale Randi con viale Alberti) in cui si chiede "che venga recintata una parte dell’area verde, posta tra la via W. Suzzi e la via A. Palladio, al fine di creare un’area di sgambamento per i cani."

La petizione vine promossa "per ovviare alla mancanza di un’area di socializzazione nelle immediate vicinanze e consentire ai cani la libertà di giocare e correre liberi, senza disturbare o intimidire chi ha diffidenza o paura di loro, partendo dal presupposto che se vige la regola del cane al guinzaglio vada rispettata, è pur vero che i cani legati sono più predisposti all’aggressività: i soggetti che non hanno modo di socializzare (cosa che non si può fare al guinzaglio) né di dare sfogo alle loro energie, sono destinati a diventare nervosi e irritabili". Si chiede un cartello indicante l’obbligatorietà della raccolta delle deiezioni e i contenitori per i rifiuti. Confido di ricevere adeguata attenzione per l’idea che anima questa mia proposta, unitamente alla raccolta di firme di proprietari di cani e sostenitori. La petizione è stata condivisa da Lista per Ravenna e dalla sua lista associata Amici Animali.

Aggiunge Domenico Leo, delegato della lista “Amici Animali”: "Aggiungiamo che l’area in questione, ben ombreggiata, si presta bene ad essere recintata allo scopo richiesto. Essendo separata dalla zona parco adibita anche a campetto di calcio, non porrebbe problemi a nessuno. Con l’occasione, bisognerebbe riassestare il marciapiedi di tutta la splendida passeggiata".