"Quattro zampe in passerella", il sole ha fatto da cornice alla sfilata canina. E' possibile adottare

Uno splendido sole ha fatto da cornice alla sfilata canina del 30 aprile, organizzato con tanta passione dai volontari della Pro Loco Decimana Aps di San Pietro in Vincoli in occasione dei due giorni di festa per il Primo Maggio. All'iniziativa "Quattro zampe in passerella" è stata invitata anche l'associazione Clama Ravenna, che ha partecipato con alcune volontarie e, soprattutto, con quattro splendidi cani in cerca di casa.

"Ringraziamo ancora gli organizzatori per avere dato loro questa opportunità e speriamo davvero che il loro sguardo abbia conquistato il cuore di una famiglia speciale. Eccoli quindi in sfilata: Coco, giovanissimo cucciolone (sei mesi circa), affettuoso, giocherellone, amante di bambini ed adulti. Coco era accompagnato dall'educatrice Lory che lo ha preso a cuore, e gli ha dato insegnamenti di educazione di base; lui è davvero molto intelligente ed apprende molto in fretta. Coco è stato abbandonato senza alcun motivo e si strugge in attesa di una famiglia, che sappia davvero meritarselo Anche Jack, di otto anni ma giovane dentro e fuori, allegro e dinamico, è una rinuncia; non ci si spiega davvero perchè, con la sua contagiosa allegria, non abbia ancora trovato adozione".

"Rey e Charlie erano in libera uscia dal canile di Ravenna: il primo, circa tre anni, é affettuoso e dinamico; il setter Charlie ha circa cinque anni, ama la compagnia degli umani ma non va molto d'accordo con i quattro zampe maschi, per cui l'adozione ideale sarebbe come "figlio unico" o con una cagnolina socievole. Per qualsiasi informazione sulle adozioni è possibile inviare un messaggio al 349 6123736 o una mail all'indirizzo: clama2010@libero.it. Ricordiamo inoltre che sul sito www.assclama.org sono presenti anche altri cani (e gatti) in cerca di casa".