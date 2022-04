Una Pasqua solidale anche per gli amici a 4 zampe: uova di cioccolato per aiutare gli animali bisognosi

Sabato si è tenuto in centro a Ravenna il banchetto dell'Associazione Clama Ravenna per raccogliere fondi a favore dei quattrozampe. La vendita dell uova di Pasqua è anadata bene e questo permetterà all'associazione di aiutare i tanti animali bisognosi di cibo e cure, di pagare le pensioni e le sterilizzazioni.

Ospiti d'eccezione dell'evento, tre meravigliosi cani in cerca di famiglia: Tyson, mix dalmata di dodici anni, di una dolcezza struggente nascosta inizialmente da un pizzico di timidezza; Stella, mix labrador taglia forte, dodici anni anche lei, socievole ed affettuosa con tutti; ed infine Jack, il giovanotto della compagnia, nove anni e non sentirli, argento vivo e voglia di giocare con chiunque e qualsiasi cosa.

"E' stato davvero commovente osservare quanto questi cani che, spesso privati di stimoli e non più giovani, si siano goduti l'inaspettata libera uscita, interagendo con umani e altri quattro zampe, quasi capissero che si trattava di un'occasione per conquistare il cuore di persone speciali e di godersi, finalmente, gli ultimi anni nel calore di una casa", affermano i volontari dell'associazione.

Intanto, continua la vendita delle uova di Pasqua solidali. Con un'offerta minima di 7 euro si può contribuire alla realizzazione di tanti progetti in sostegno degli animali. Le uova sono al cioccolato fondente. Si possono prenotare con un messaggio al 345 9383312 o via mail (clama2010@libero.it). L'offerta può essere inviata tramite bonifico (BPER Agenzia San Rocco IBAN: IT08F0538713108000000008396) o effettuata in contanti al ritiro presso "La Birba", via Meucci 5, O "PET PARADISE" VIA CARDUCCI 1 Ravenna. Questi invece i recapiti per informazioni sulle adozioni: 349 6123736 (via messaggio, sarete richiamati) o mail: clama2010@libero.it.