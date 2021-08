Uno spazio a quattrozampe: tutte le aree di sgambamento per cani nel Ravennate

Chi possiede un cane sa quanto è importante per gli amici a quattrozampe poter correre liberamente. C'è chi ha la fortuna di aver un bel giardino a disposizione attorno a casa, ma chi non ha spazio a sufficienza deve trovare uno spazio per liberare il proprio compagno animale. Nel Comune di Ravenna esistono varie aree di sgambamento pensate per far correre e giocare i cani.

Ecco un elenco di tutte le aree comunali dedicate allo sgambamento dei cani.