25 aprile, la Consulta Antifascista organizza un incontro pubblico su Gaza

A ridosso del 79esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, la Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza sulla drammatica situazione a Gaza e la deriva di guerra che rischia di coinvolgere tutto il Medio Oriente e il mondo.

La conferenza pubblica si terrà il 24 aprile alle ore 18, presso la Sala Ragazzini in Largo Firenze a Ravenna (cancello a fianco l’abside di San Francesco) e sarà introdotta e presieduta dal Presidente della Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna Carlo Boldrini, che evidenzierà il legame tra la Lotta di Liberazione e la Resistenza italiana con la Costituzione e la visione di un mondo senza più guerre, tantomeno mondiali.

Si ascolteranno le testimonianze degli operatori umanitari che lavorano, per quanto oggi in estreme difficoltà, nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania, e che mantengono contatti per quanto possibili quotidiani con la popolazione. Ci saranno Yousef Hamdouna e Riccardo Sirri di EducAid-progetti di cooperazione educativi co-finanziati anche da enti e istituzioni emiliano-romagnole (Hamdouna che vive in Italia è anche originario della Striscia di Gaza); presenti volontari di Operazione Colomba, gruppo nonviolento che sostiene un’associazione a Gaza e hanno una presenza quotidiana nella Cisgiordania occupata militarmente.

Seguiranno gli interventi, con uno sguardo globale e di Diritto Internazionale, della professoressa Alessandra Annoni dell’Università di Ferrara, che è stata recentemente anche a Rafah con una delegazione italiana a cui ha partecipato anche il Vice-presidente della Consulta Andrea Maestri, e del professore Marco Pertile, ordinario in Diritto Internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, già insegnante a Ginevra presso il Graduate Institute for International and Development Studies (IHEID).

"L’Articolo 11 della Costituzione ripudia “la guerra come risoluzione dei conflitti e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” ma ne delinea anche il modo pratico affinché ciò avvenga consentendo “in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni” e “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” - spiegano dalla consulta - Non vi è Pace ne Giustizia con la legge del più forte e violento, e con tale consapevolezza dal 1945 in avanti si sono costruiti accordi, Convenzioni e Istituzioni che obbligano gli Stati firmatari ad agire secondo questi principi volti ad evitare un ritorno di una guerra mondiale. Una di queste è la Corte Internazionale di Giustizia, a cui si è rivolto il Sud Africa per fermare le violenze in atto da parte di Israele, e a cui si sono rivolte anche diverse organizzazioni non governative, come Amnesty International. Ciò che deciderà la Corte segnerà la storia, in modo positivo o negativo".