A Conselice la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Bianconiglio

Nel pomeriggio di lunedì alle 18.30, nel giardino della Biblioteca Comunale “Giovanna Righini Ricci” di COlselice, si terrà la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Bianconiglio per l’anno scolastico 2020/2021. Verranno premiati i 2 migliori studenti uscenti dalle classi 5° della scuola primaria e i 2 migliori studenti uscenti dalle classi 3° della scuola secondaria di primo grado “F. Foresti” Conselice-Lavezzola. Il comitato direttivo dell'associazione Bianconiglio ha decretato i finalisti a cui verranno consegnate le borse di studio per un valore complessivo di 1400 euro.

“Siamo davvero entusiasti di poter premiare questi ragazzi. Il loro impegno e la loro dedizione allo studio non devono passare inosservati – commenta il presidente dell'associazione Il Bianconiglio Aps, Samantha Baravelli -. Troppo spesso giudichiamo i nostri ragazzi senza avere la capacità di entrare nei loro panni o nel loro mondo, che è molto diverso da quello delle generazioni passate. Dobbiamo guardare oltre e riconoscere in loro le capacità, incoraggiarli a fare sempre meglio e premiarli per l'ottimo lavoro svolto. Il nostro intento, come associazione, è quello di contribuire ogni anno alla crescita delle generazioni future.” Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Conselice, Paola Pula e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “F. Foresti”, Gloria Gradassi.