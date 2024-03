A Riolo Terme si presenta l'app per organizzare i gruppi di controlli di vicinato

Mercoledì 13 marzo, alle ore 19.30 presso la sala del consiglio del comune di Riolo Terme, si svolgerà un incontro sulla sicurezza per il controllo di vicinato: verrà presentata l’applicazione per smartphone 'Fa Tam Tam', creata appositamente per organizzare e gestire i vari gruppi di controllo di vicinato del territorio, mettendoli direttamente in contatto con il comando di Polizia Municipale. Interverrà il Comandante della polizia Municipale dell’Unione della Romagna Faentina Vasco Talenti illustrando il funzionamento dell’applicazione e la procedura per la registrazione dei cittadini interessati.

Durante la serata sarà possibile registrarsi alla piattaforma presentando una copia del documento d’identità ed entrare a far parte del controllo di vicinato dell’Unione della Romagna Faentina. Si invita la cittadinanza a partecipare a questo importante incontro per la sicurezza della comunità.