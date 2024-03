Adolescenti online: al via tre webinar per genitori

Lo Sportello ESC e il Centro per le Famiglie, servizi dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, organizzano tre seminari online rivolti a genitori di adolescenti. Si tratta di incontri gratuiti con esperti, nei quali i partecipanti possono prendere parola per porre domande, confrontarsi su esperienze personali e chiedere consigli. L’argomento dei tre incontri è l’ambiente digitale, dove gli adolescenti, ma non solo, passano sempre più tempo e che bisogna conoscere per usufruirne in maniera sana, evitando eventuali criticità e problematiche.

Nel primo incontro di giovedì 14 marzo, alle 20.30, Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta, introdurrà i concetti di identità digitale, reputazione nel web, iperconnessione e comunicazioni web mediate. Nel secondo, previsto per mercoledì 20 marzo, alle 20.30, Fabio Bianchetti, educatore appassionati di videogiochi, proporrà con un pizzico di ironia ma anche tanta conoscenza diretta, una “guida per genitori” tra gaming, twitch, iperconnessione e azzardo online. Il terzo incontro, fissato per mercoledì 27 marzo, sempre alle 20.30, sarà condotto dall’avvocata Giordana Pasini per affrontare gli aspetti relativi ai possibili reati subiti o commessi dagli adolescenti online e le responsabilità genitoriali.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessario iscriversi a informafamiglie@comune.ravenna.it ; successivamente sarà fornito il link per il collegamento ai webinar. La rassegna di incontri fa parte della programmazione annua di ESC, lo sportello per giocatori patologici e familiari www.sportelloesc.ra.it in collaborazione con il Centro per le Famiglie. Per informazioni: Andrea Caccia 342.9080614