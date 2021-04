After Futuri Digitali: quattro appuntamenti per trovare proposte concrete di "turismo smart"

Dopo un primo evento internazionale organizzato a novembre 2020 per definire gli scenari e analizzare alcuni casi studio d’eccellenza, e un secondo appuntamento a gennaio, centrato sulle risposte e misure che la politica e le istituzioni locali e regionali stanno mettendo in campo per sostenere il settore del turismo duramente colpito dalla crisi pandemica, la quarta edizione di After Futuri Digitali, dedicata al tema del turismo smart, si completa e avvia a conclusione col ciclo di incontri “Turismo smart e opportunità per le destinazioni”.

Dal 14 aprile al 5 maggio, con un evento online in programma ogni mercoledì, per un totale di 4 appuntamenti, Comune di Ravenna e Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, organizzatori della quarta edizione di After, stimoleranno esperti, professionisti e altri soggetti, tra cui imprese, start up e associazioni, per individuare e presentare casi concreti di utilizzo del digitale in ambito turistico, come fattore di innovazione e definizione di nuovi scenari di competitività e sviluppo.

Gli eventi online saranno dedicati a quattro tematiche specifiche: Accessibilità, Sostenibilità, Design Experience e Tecnologie di Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e Intelligenza Artificiale. Ogni incontro sarà condotto da un esperto della tematica, vero e proprio curatore dei lavori cui sarà affidato il compito di “invitare al tavolo” esperienze e realtà imprenditoriali, progettuali e di altro genere che in questi particolari ambiti hanno già sperimentato e promosso soluzioni innovative e digitali.

Lo scopo è di analizzarle nel dettaglio, presentandole agli operatori del settore turistico come opportunità da cui trarre ispirazione per realizzare azioni concrete, funzionali al rilancio delle attività, e più in generale del comparto, al cessare dell’emergenza. Per questo motivo, quanto emerso dagli eventi sarà successivamente messo a sintesi e valorizzato attraverso la realizzazione di un “vademecum del turismo smart” che gli organizzatori di After consegneranno agli operatori del turismo, e più in generale a chiunque interessato al binomio turismo-innovazione, come lascito della quarta edizione del festival.

Il calendario

Mercoledì 14 aprile - 14.00-15.30 - ACCESSIBILITÀ - Coordina: Maurizio Malè, Project Manager Venetian Cluster

Mercoledì 21 aprile - 14.00-15.30 - SOSTENIBILITÀ - Coordina: Paolo Grigolli, Direttore Generale APT Val di Fassa

Mercoledì 28 aprile - 14.00-15.30 - DESIGN EXPERIENCE - Coordina: Edoardo Colombo, Presidente Turismo Italiae

Mercoledì 5 maggio - 14.00-15.30 - TECNOLOGIE DI REALTÀ AUMENTATA, REALTÀ VIRTUALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Coordina: Adele Magnelli, International Project Manager ETT S.p.A

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta live sul sito, il canale YouTube e la pagina Facebook di After, con la possibilità per chi segue i lavori di formulare domande e commenti che saranno portati all’attenzione dei relatori, e anche su LepidaTV, tramite il canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, o in streaming sul sito e il canale YouTube dell’emittente. Successivamente, sul sito e sui canali social del festival sarà possibile rivedere le registrazioni degli eventi e consultare i materiali oggetto di presentazione e discussione.