Al planetario il convegno 'Parità in campo: costruendo uno sport più equo'

Un convegno sul tema dell'equità di genere e del contrasto agli elementi culturali e strutturali che sono ostacolo al libero accesso alle attività sportive per cittadine e cittadini di ogni età

Sabato 2 ottobre, dalle 10, nella sala conferenze del Planetario di Ravenna all’interno dei Giardini pubblici si terrà il convegno pubblico e gratuito "Parità in Campo: costruendo uno sport più equo", sul tema dell'equità di genere e del contrasto agli elementi culturali e strutturali che sono ostacolo al libero accesso alle attività sportive per cittadine e cittadini di ogni età.

Coi contributi di relatrici, relatori e soggetti che hanno contribuito alle diverse iniziative del progetto “Sport e Fairplay Relazionale” realizzate da marzo a giugno 2021, saranno analizzati i problemi in merito alla disparità di genere nello sport e le azioni concrete che le società sportive, così come la scuola, possono avviare per portare la parità sul campo di gioco nel nostro territorio, anche a seguito dell’adozione da parte dell’Amministrazione comunale della “Carta Europea dei diritti delle donne nello sport”.

Per partecipare in presenza è richiesta la prenotazione obbligatoria, inviando una email entro domani, venerdì 1 ottobre all'indirizzo formazione@femminilemaschileplurale.it. Il convegno si inserisce all'interno del percorso pluriennale di iniziative “Sport e Fairplay Relazionale” promosso dalla rete delle associazioni Femminile Maschile Plurale APS, UISP Ravenna-Lugo APS, Psichedigitale APS, Psicologia Urbana e creativa APS e vede la compartecipazione del Comune di Ravenna, assessorato alle Culture e politiche di genere, insieme all’assessorato allo Sport, con adesione al progetto Concittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.