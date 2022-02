Al via i corsi 'Managerialità al femminile' e 'Public Speaking'

Iscom E.R. Ravenna, l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, sta per partire con due nuovi corsi sulla managerialità e comunicazione interpersonale.

‘Managerialità al femminile’ è un corso in tre lezioni per analizzare il possibile futuro della managerialità al femminile con l'obiettivo di imparare a valutare, riconoscere e valorizzare i benefici del "femminile" nelle aziende, a favorire l'espressione delle competenze tipicamente femminili e coglierne i vantaggi e a valorizzare e favorire l'integrazione femminile e del maschile in un contesto lavorativo. Il corso in video lezione partirà giovedì 24 febbraio dalle 14,00 alle 18,00 e poi giovedì 3 e martedì 8 marzo.

‘Public Speaking’ è un corso in 4 lezioni con allenamenti pratici sulla comunicazione interpersonale per imparare a riconoscere e gestire la propria emozionalità per parlare in pubblico con efficacia, per sviluppare consapevolezza e strategia nell'uso del corpo e della voce e per imparare a ad affascinare e conquistare una platea. Il corso di 16 ore partirà giovedì 24 febbraio.

Per info e iscrizioni (entro giovedì 17 febbraio fino al raggiungimento del numero limite di iscritti): Roberta Giavara Tel. 0544515640 rgiavara@iscomer.it oppure Alice Agostini Tel. 0544515772 aagostini@iscomer.it.