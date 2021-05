Al via il nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta a Russi

Proseguono le attività di Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Russi. Al fine di promuovere una migliore raccolta differenziata, soprattutto per i rifiuti come la carta, plastica, vetro e scarti di cibo, è in arrivo a Russi un nuovo sistema di raccolta porta a porta che consiste nella raccolta a domicilio dei rifiuti per tutte le famiglie e le attività del territorio.

È in distribuzione presso i sindacati e i CAF, in occasione della dichiarazione dei redditi, un volantino redatto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per informare i cittadini. Per essere ancora più inclusivo, il volantino è stato tradotto anche in Inglese, Rumeno, Arabo, e persino in dialetto romagnolo (grazie alla collaborazione di un autore locale, Elio Pezzi). Varranno distribuite anche una brochure che contiene gli orari delle stazioni ecologiche e il volantino del Rifiutologo che contiene tutte le informazioni su come fare la raccolta differenziata.

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, mentre attualmente, la percentuale di raccolta differenziata a Russi è attorno al: 62% Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città, alla tutela della bellezza delle nostre campagne e alla valorizzazione del nostro territorio.