Al via il “Summer college” ravennate per allievi di scuole elementari e medie

Parte a luglio il Summer College dell’Accademia degli Studi, scuola privata con sede in viale Alberti a Ravenna, che organizza per tutto l’anno attività didattiche di vario tipo (elementari bilingue, corsi di comunicazione e sulla tecnologia dello studio, doposcuola, corsi d’inglese). Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, i ragazzi partecipanti al college estivo (dell’età compresa fra le scuole elementari e le medie) verranno seguiti da insegnanti ed educatori specializzati per specifiche attività didattiche (eventuali corsi di recupero di italiano, inglese, matematica e grammatica), ma anche per lezioni sull’apprendimento del metodo di studio; inoltre, verranno organizzate attività sportive, uscite all’aperto e anche corsi di mosaico.

“E’ particolarmente importante il corso sul metodo di studio, basato sui dettami dell’educatore e filosofo L. Ron Hubbard – sottolinea Elisa Guzzo, fondatrice e direttrice dell’Accademia -. Lo facciamo per dare una possibilità ai ragazzi di avere più autostima nello studio, per imparare a conoscere gli ostacoli che si incontrano studiando e per saperli superare. La nostra più grande soddisfazione è vederli ritrovare fiducia nelle loro capacità: spesso scoprono di non essere sbagliati ma di aver semplicemente incontrato una barriera, e acquisiscono la consapevolezza di poterla abbatterla e riuscire nello studio”.