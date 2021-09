Al via le iscrizioni all'albo degli scrutinatori e dei presidenti di seggio

Da venerdì 1 ottobre tutti i cittadini maggiorenni elettori nel Comune di Lugo potranno chiedere di essere iscritti all’albo degli scrutinatori di seggio elettorale e/o nell’albo dei presidenti di seggio elettorale. Per l’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio è necessario il diploma di scuola superiore e non aver superato i 70 anni di età, mentre per l’iscrizione all’albo degli scrutinatori è sufficiente aver assolto agli obblighi scolastici.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre attraverso le seguenti modalità: online sul sito della Bassa Romagna, inoltrando la richiesta, scaricabile dal sito del comune di Lugo, via mail all'indirizzo anagrafe@comune.lugo.ra.it e allegando copia di un documento di identità. Solo in caso di incompatibilità nell’utilizzo di una delle modalità sovrapposte, la domanda può essere presentata direttamente allo Sportello Comunico posto al piano terra della Rocca di Lugo. Le persone che sono già iscritte non devono presentare una nuova domanda. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 054538441 e premere il tasto 5.