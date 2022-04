Al via un corso per poter accedere all'esame per diventare agenti immobiliari

Per svolgere la professione di agente immobiliare è necessario frequentare un corso per l’accesso all’esame abilitante presso la Camera di Commercio. Questo corso consente di presentare la domanda d’esame di abilitazione per il conseguimento del patentino d’agente d’affari in mediazione presso la Camera di Commercio. In sostanza si tratta di una ‘licenza’ per svolgere il proprio lavoro ed è imprescindibile per esercitare la professione e lo si ottiene solo superando l’esame di abilitazione.

Chi svolge la professione di agente mediatore senza il requisito/patentino rischia sanzioni pesanti. Questo perché l’agente immobiliare deve guidare il cliente verso l’acquisizione o la vendita di un immobile, è una figura di riferimento nell’acquisto della casa ed è una figura terza tra le parti. La frequenza di un corso abilitante per agente d’affari con relativo attestato è obbligatorio per poter accedere all’esame finale presso la propria Camera di Commercio.

Iscom E.R Ravenna, l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, organizza un corso per “Agente immobiliare” proprio per accedere all’esame per il ruolo da agente immobiliare presso la camera di Commercio. Il corso a pagamento della durata di 200 ore si svolgerà in videolezione dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Iscrizioni entro il 6 aprile.