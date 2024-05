Alluvione un anno dopo, a Bagnacavallo un incontro su ricostruzione e indennizzi

Proseguono le iniziative promosse per ricordare i drammatici eventi che hanno colpito il territorio comunale di Bagnacavallo nel maggio 2023. “Alluvioni, un anno dopo” è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 13 maggio alle 20.30 la Sala di Palazzo Vecchio. Referenti di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale effettueranno un approfondimento sui piani speciali per la ricostruzione e sul percorso degli indennizzi.

Gli eventi proseguiranno poi venerdì 17 maggio con una cena condivisa dalla comunità di Villanova presso la Casa della Cooperativa, in via Aguta. Per tutto il mese di maggio nelle cornici di via Mazzini, presso la chiesa del Carmine, saranno esposte due immagini dell’opera “Storie di fango” realizzata da Stefania Galegati lungo la ciclabile del Naviglio.