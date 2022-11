Anche nella musica il gender gap si amplia quando gli artisti si avvicinano al successo

Il MEI, con Giordano Sangiorgi e Roberta Barberini, ha presentato i risultati del primo anno di "Osservatorio sulla Parità di Genere" in ambito culturale e musicale, al quale ha partecipato con l'invio dei suoi dati anche il MEI di Faenza. I dati parlano dell'esistenza in ambito musicale di un gender gap molto forte che cresce mano a mano che cresce l'opportunità di arrivar al successo: se infatti a livello di musica di base in ambito pop molto spesso, come accade anche al MEI di Faenza, le presenze femminili e maschili si equivalgono, si passa al 27% soltanto di presenza femminile quando si passa all'ambito professionistico e si arriva a 1 sola donna nelle classifiche Topo Ten musicali in Italia quando si arriva al grande successo. Rileva sempre l'indagine che sotto questo aspetto gli ambiti della trap e del jazz sono quelli che risultano a minore presenza maschile.

L'Osservatorio lavorerà per superare questo gap e "sotto questo aspetto il MEI è impegnato da dieci anni in questa battaglia sia nelle sue scelte quotidiane che con l'Onda Rosa Indipendente che ha celebrato quest'anno i suoi 10 anni di attività che hanno fatto esibire centinaia e centinaia di artiste festeggiate poi con un grande evento tenutosi in apertura del MEI25 a Bologna lo scorso 20 settembre con il Comune di Bologna, l'Assessore alla Cultura Elena di Gioia, la cantautrice Roberta Giallo e la scrittrice Laura Gramuglia insieme a tante altre cantautrici e operatrici del settore musicale".

"10 Anni di "Onda Rosa Indipendente MEI" hanno quindi segnato un terzo Sold Out in un mese al Piccadilly di Faenza grazie a Musica contro la Violenza alle Donne. Al termine delle bellissime esibizioni delle Ladies in Jazz, un quartetto tutto al femminile di jazz formidabile che tornera' presto a Faenza, hanno presentato alcuni brani del loro repertorio le Emisurela, il noto duo folksinger faentino di Anna e Angela De Leo oramai noto a in tutta la nosra regione, la straordinaria rocker Silvia Wakte che ha confermato le sue straordinarie capacita' performative, e le grandi voci di Giorgia Montevecchi e Daniela Peroni che hanno impreziosito la serata.