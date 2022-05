Aperte le iscrizioni per il 'Summer College' al mare: in programma corsi e giochi

Aperte le iscrizioni al Summer College per ragazzi delle elementari e delle medie, al Bagno Perla di Punta Marina. Prosegue infatti anche in estate l’attività dell’Accademia degli Studi, la scuola parentale di viale Alberti a Ravenna. A partire dal 21 giugno e fino al 3 settembre, l’accademia organizza l’annuale Summer college.

Dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e delle medie, il college estivo si terrà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30 (pranzo compreso). In programma corsi per imparare a studiare corsi di grammatica e conversazione in lingua inglese e naturalmente tanti giochi e attività all’aria aperta.

“Il nostro obiettivo non è solo quello di far trascorrere giornate divertenti ai ragazzi che parteciperanno - sottolinea Elisa Guzzo, direttrice dell’Accademia - ma anche quello di aiutarli nell’accrescere la loro autostima e l’autonomia nello studio, facendo loro eventualmente recuperare debiti accumulati durante l’anno scolastico e aiutandoli anche a completare i compiti per le vacanze”.