Arrampicata sportiva, partono i corsi di avviamento a Russi

Sono partiti lunedì 17 giugno, presso il Palazzetto dello Sport "F. Valli" di Russi (via Ilaria Alpi n. 5), i corsi di avviamento alla pratica dell'arrampicata sportiva, organizzati da Outdoor Fitness A.S.D. in collaborazione con il Comune di Russi. Pensati per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, i corsi si terranno il lunedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e vedranno l'utilizzo della nuova parete per arrampicata sportiva, co-finanziata con le risorse del Fondo regionale per l'inclusione delle persone con disabilità (Decreto 29 novembre 2021): la nuova attrezzatura, dal costo di 36 mila euro, ha infatti usufruito di un contributo regionale di 13.294,79 euro, mentre la spesa restante è stata coperta dal Comune. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio al fine di riscoprire il senso di appartenenza alla comunità e favorire il benessere fisico.