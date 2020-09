Assegnato a Luca Mercalli il premio "CerviaAmbiente 2020"

Il Premio CerviaAmbiente 2020 verrà assegnato sabato prossimo, dalle 10.30 alle 13, ai Magazzini del sale di Cervia a Luca Mercalli, divulgatore scientifico e Presidente della Società Meteorologica Italiana, il quale – in diretta streaming - terrà una lectio magistralis sul tema “La crisi climatica e ambientale: troppo grande per essere compresa”. Attivissimo nella divulgazione di uno stile di vita più attento alla riduzione dell’impatto ecologico, Mercalli è conferenziere internazionale sui temi della climatologia e glaciologia. Fondatore e direttore della rivista Nimbus è attualmente responsabile dell’Osservatorio Meteorologico di Moncalieri e docente in varie Università. Noto al grande pubblico per aver partecipato a trasmissioni televisive come Che tempo che fa, Rai3 Ambiente Italia e Tg2 Montagne, dal gennaio di quest’anno collabora con "Il Fatto Quotidiano". Dal 2007 fa parte di Climate Broadcaster Network-Europe, gruppo di presentatori meteo televisivi voluto dalla Comunità Europea per diffondere una più corretta informazione sui cambiamenti climatici.

Presenti in sala Carlo Cacciamani, direttore del Servizio Meteo Clima di Arpae Emilia Romagna, il quale terrà una relazione su “Il clima in Emilia Romagna con proiezioni sui prossimi 30 anni”, insieme a Vittorio Marletto, responsabile dell’Osservatorio Clima di Arpae. Daniele Capitani, responsabile della Gestione del Territorio del Comune di Cervia, parlerà della “Programmazione territoriale resiliente: l’esperienza di Cervia”. Per Attilio Rinaldi, Presidente di Cervia Ambiente e del Centro di Ricerche Marine “diventa ora più che mai importante e urgente divulgare i temi di una corretta sostenibilità ambientale e gli effetti del cambiamento climatico e occorre intervenire con stringente risolutezza su questi temi, agendo d’intesa tra istituzioni e cittadini”. Rinaldi terrà una relazione su “la tropicalizzazione del Mediterraneo con particolare riferimento all’Adriatico”.Alla cerimonia saranno presenti Massimo Medri, sindaco di Cervia, e Giuseppe Bortone, direttore generale Arpae - Regione Emilia Romagna. Coordinerà i lavori del Premio CerviaAmbiente 2020 il giornalista e scrittore Salvatore Giannella. E' possibile seguire la diretta streaming su www.facebook.com/saporedisale