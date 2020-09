Assistenza sanitaria sportiva in periodo Covid: se ne parla in un incontro

Sarà dedicato all’Assistenza sanitaria sportiva nel periodo Covid-19 l’incontro in programma mercoledì 9 settembre alle 21 presso la Sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo. Relatore della serata sarà Lorenzo Baldini, medico sportivo. Introdurrà Alberto Longanesi, presidente della Fulgur Pallavolo Bagnacavallo, organizzatrice dell’incontro in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune.

