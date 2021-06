Bagnacavallo, a Villanova una cerimonia in ricordo di Rosalia Fantoni

Nell’occasione, da parte del tenente colonnello Johnston, sono stati conferiti diversi riconoscimenti ai militari canadesi presenti, sia per anzianità di servizio sia per l’opera prestata in missioni di peace keeping

Si è svolta martedì 1 giugno presso il Cimitero di Guerra di Villanova di Bagnacavallo una toccante cerimonia a ricordo della professoressa Rosalia Fantoni, recentemente scomparsa. Dalla base Nato di Poggio Renatico è giunta una delegazione di militari canadesi che ha voluto ufficialmente presentare alla famiglia Bonetti/Fantoni il proprio cordoglio per l’improvvisa e dolorosa perdita di Rosalia Fantoni. Da molti anni gli stessi militari avevano stabilito un forte legame affettivo con Rosalia che curava la memoria dei Caduti canadesi organizzando cerimonie presso lo stesso cimitero e stampando diverse pubblicazioni in loro ricordo.



La delegazione canadese è stata accolta dalla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni, dal Consiglio di Zona di Villanova, da numerosi concittadini e da alcuni rappresentanti delle associazioni dei veterani. A rendere omaggio a Rosalia è stato il capodelegazione tenente colonnello Paul Johnston che ha sottolineato il lavoro svolto dalla professoressa Fantoni affinché fosse ricordato il sacrificio di tanti giovani soldati volto a garantire la libertà altrui. Lo stesso tenente colonnello Johnston ha consegnato alla famiglia Bonetti una raccolta di fondi da destinare alle attività in ricordo di Rosalia e a nome della comandante delle Forze Armate canadesi in Europa, brigadier general Darlene Quinn, ha porto una citazione al merito per Rosalia Fantoni.

La delegazione canadese ha inoltre annunciato che si sta attivando per inaugurare all’interno del cimitero villanovese un memorial a ricordo della professoressa Fantoni.

Nell’occasione, da parte del tenente colonnello Johnston, sono stati conferiti diversi riconoscimenti ai militari canadesi presenti, sia per anzianità di servizio sia per l’opera prestata in missioni di peace keeping.

La figlia di Rosalia, Stefania Bonetti, affiancata dal padre Primo e dal fratello Alessandro, ha ringraziato con toccanti parole la rappresentanza canadese e i propri concittadini impegnandosi a sostenere il ricordo dei Caduti secondo la volontà della madre.

La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, il Consiglio di Zona di Villanova, l’associazione WarTime Friends e il capitano Gareth Carter della Royal Canadian Air Force.