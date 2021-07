Bagnacavallo, area servizi alla cittadinanza: è ripartita l'indagine sul gradimento dell'utenza

È ripartita nelle scorse settimane, in tutti gli sportelli dell’Area servizi alla cittadinanza del Comune di Bagnacavallo, l’indagine di Citizen Satisfaction, che mira a rilevare il gradimento dei servizi erogati agli sportelli di Palazzo Vecchio e presso la delegazione di Villanova. Come nel 2020, la modalità è completamente digitale e il questionario anonimo: al termine del servizio, l’operatore chiederà all’utente di potergli inviare un sms con un link per accedere al questionario, compilabile in pochi secondi direttamente online. Cittadine e cittadini potranno valutare le informazioni ricevute, la professionalità di operatrici e operatori, i tempi di attesa ed esprimersi anche sulla digitalizzazione dei servizi. Il sondaggio è utile anche per raccogliere ogni altra osservazione, critica o proposta migliorativa, scrivendo in un apposito campo libero alla fine del questionario. Il monitoraggio della qualità percepita è un elemento fondamentale del processo di analisi e miglioramento in cui l’Area servizi alla cittadinanza è costantemente impegnata: raccogliere l’esperienza dell’utenza consente, infatti, di rilevare i punti di forza e di debolezza e consolidare una rete di servizi più aderente alle esigenze della comunità. La rilevazione terminerà a fine anno.