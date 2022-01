Bagnacavallo, Giornata della Memoria: le iniziative in programma

Giovedì 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto. Per l’occasione, alle 21 presso la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, Anpi organizza – in collaborazione con il Comune e il Cinecircolo Fuoriquadro – la proiezione del documentario “Bella Ciao, Song of rebellion”.



II docufilm, co-prodotto da Millstream Films and Media e Ala Bianca Group srl, patrocinato dall’Anpi nazionale con la regia di Andrea Vogt e presentato da History Channel, è la storia del canto popolare più famoso al mondo, cantato dai partigiani della Brigata Maiella (Abruzzo) e della Brigata Garibaldi (Marche), i primi ad aver mixato melodie tradizionali a nuove parole patriottiche, cantato al Festival della Gioventù Democratica a Praga nella versione partigiana, riscoperto poi in Italia e reso celebre dal Festival di Spoleto del 1964, dove si cantò anche una Bella Ciao in versione “mondine”.



Con l’aiuto di etnomusicologi e studiosi il documentario indaga le radici più profonde della canzone, grazie anche a molte testimonianze raccolte.

Per l’ingresso è necessario il Green pass.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Inoltre, la Biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo proporrà una bibliografia dedicata, rivolta in particolare a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi.

Infine, durante tutta la settimana nelle classi dell’Istituto comprensivo Berti saranno proposti momenti di riflessioni, letture e filmati sul tema della Shoah.

