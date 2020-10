Bagnacavallo, iscrizioni aperte per i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Anche quest’anno è previsto per la seconda settimana di ottobre l’inizio dei corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri organizzati a Bagnacavallo dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna e dall’associazione Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, associazione interculturale Jam Salam e Istituto Comprensivo Berti. Gli interessati sono invitati a iscriversi al più presto presso lo Sportello socio-educativo del Comune, al primo piano di Palazzo Vecchio in piazza della Libertà 5.

Le lezioni si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I corsi avranno inizio proprio con un incontro informativo sulle regole di comportamento che tutti dovranno seguire, seguiranno poi l’illustrazione delle attività e la compilazione dei test d’ingresso necessari per la formazione dei gruppi-classe, che saranno articolati su più livelli (prima alfabetizzazione, livello base, livelli più avanzati), affiancati da lezioni di cultura civica e arricchiti da lezioni speciali con visite guidate nei luoghi più significativi della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I corsi si svolgeranno presso la scuola media di Bagnacavallo, con ingresso in via Cavour 1. Al termine saranno rilasciate attestazioni a coloro che avranno frequentato le lezioni con regolarità e impegno; sarà possibile affrontare anche gli esami/test per conseguire la certificazione di competenza linguistica di vari livelli. Per accedere ai corsi occorre avere compiuto i sedici anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno.