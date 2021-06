Cambiano gli orari di apertura degli sportelli polifunzionali della Romagna Faentina

Durante i mesi di luglio e agosto, gli sportelli polifunzionali dei comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, su decreto dei rispettivi sindaci, modificano i propri orari di ricevimento del pubblico. A Faenza, nel mese di luglio, sarà possibile prenotare un appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e il giovedì si osserverà anche l’apertura pomeridiana dalle 14.45 alle 16.15. Ad agosto, gli uffici del servizio polifunzionale e del servizio elettorale, stato civile e statistica, saranno aperti sempre la mattina, ma non il giovedì pomeriggio.

A Castel Bolognese, i servizi polifunzionali saranno aperti al pubblico dalle 8.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. Questo orario sarà rispettato sia per luglio sia per agosto. A Solarolo, per luglio e agosto, saranno rispettati i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.00 alle 11.00; giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Inoltre, per quanto riguarda gli uffici di stato civile e dei servizi cimiteriali dei tre comuni interessati, per entrambi i mesi, nelle giornate del sabato saranno garantite, previo appuntamento, le urgenti attività di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali. Ricordiamo che comunque resta attivo il servizio di prenotazione online degli appuntamenti presso gli sportelli polifunzionali (stato civile, anagrafe, elettorale) di tutti i Comuni dell’Unione, al seguente link: https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking/.