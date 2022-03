Cercasi lavoratori per turismo e ristorazione: al via un corso

Fino al 1 aprile è possibile iscriversi al nuovo corso di Iscom E.R., l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, dal titolo "Organizzazione e gestione del servizio e dell'impresa - Intermedio, inserito nell'operazione "Servizi alle persone: turismo e ristorazione" finanziata dal FSE e dalla Regione Emilia Romagna.

Al corso della durata di 32 ore (dal 11 aprile al 4 maggio 2022) verranno approfondite le conoscenze e competenze relative all’area management del food & beverage. I potenziali destinatari dell’azione formativa sono persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione che, indipendentemente dalla loro condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità a fronte dei processi di transizione del settore turismo e ristorazione.

Per l’accesso al percorso i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti formali e sostanziali: avere assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione; essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Requisiti sostanziali: buona capacità di espressione e comprensione della lingua italiana (livello A2), nel caso di candidati stranieri; conoscenze e competenze di base nell’organizzazione e gestione del servizio e dell’impresa. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo entro il 1 aprile 2022 e fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Il corso si svolgerà dall’11 aprile al 4 maggio 2022. Sede di svolgimento: Accademia del Gusto (Via del Pino 102/104 Ravenna).