Cervia, parte il nuovo corso base di inglese

Allo Spazio Culturale ScambiaMenti di Cervia sono aperte le iscrizioni per il corso livello base di lingua inglese (Livello A1). Il corso è a numero chiuso, inizierà il 19 aprile. La partecipazione è completamente gratuita. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Ippolito Nievo 2, a Cervia alle ore 17.00.

Per informazioni si può contattare telefonicamente ScambiaMenti al 338 2196514. Il corso è a numero chiuso, per iscriversi è necessario inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, età) e il proprio numero di telefono via Whatsapp.