Cervia, rinnovato ed esteso il servizio di monopattini elettrici in sharing

I mezzi sono distribuiti in 25 hub dal confine nord a quello sud del Comune di Cervia. Il servizio è disponibile sia in modo occasionale che in abbonamento

È stato inaugurato un anno fa ed è stato rinnovato giovedì a Cervia il servizio di monopattini elettrici in sharing gestito da Bit Mobility, con una novità: il servizio è stato esteso ad est fino alla SS16, a nord fino al confine con il Lido di Savio e a sud fino al comune di Cesenatico, città in cui l’azienda veronese avvierà il servizio entro fine giugno. I mezzi sono distribuiti in 25 hub con 10 Bit Point a tariffa normale e 4 Bit Point a tariffa scontata. A Cervia e Cesenatico la velocità è limitata ai 20 km/h mentre sul lungomare di Milano Marittima a 15 km/h.

Il servizio sarà disponibile tramite l’app Bit Mobility, sia in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando 1 Euro di sblocco iva inclusa e 0,15 cent/min a ogni noleggio, sia attraverso tre formule di abbonamento (Mensile, Orario e Sblocchi).

Tra i servizi previsti per promuovere il rispetto delle regole di circolazione e il corretto parcheggio del mezzo ci sarà innanzitutto il sistema di geolocalizzazione del mezzo in condivisione, che permette un controllo maggiore contro gli episodi di furto e vandalismo. E poi aree di parcheggio obbligatorio, limitazioni di velocità gestite da remoto h24, monopattini di ultima generazione con doppio-freno, batterie intercambiabili e interfaccia vocale. Il controllo dei mezzi è effettuato sia dal personale in giro per la città sia da un servizio di sorveglianza.