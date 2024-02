Alla Classense un convegno pubblico per celebrare i 175 anni della Repubblica Romana

La Fondazione Ravenna Risorgimento, in collaborazione e con l’Istituto Biblioteca Classense e col Patrocinio del Comune di Ravenna, ha organizzato mercoledì 7 febbraio alle 17 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense, in via Baccarini 3 a Ravenna, un convegno pubblico per celebrare il 175esimo anniversario della Repubblica Romana. L’evento sarà moderato da Claudia Foschini della Biblioteca Classense e, dopo i saluti del vicesindaco Eugenio Fusignani – Presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento - e l’introduzione della professoressa Fulvia Missiroli dell’Istituzione Biblioteca Classense, vedrà la realzione dello storico e saggista Aldo Alessandro Mola, autore di numerose pubblicazioni sul Risorgimento e i suoi protagonisti. Il convegno che la Fondazione Ravenna Risorgimento ha promosso congiuntamente alla “Società Conservatrice del Capanno Garibaldi”, all’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini e all’AMI, vedrà inoltre la partecipazione straordinaria del baritono Raffaello Bellavista che eseguirà alcuni brani lirici di ispirazione risorgimentale.